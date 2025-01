Prevista un'ondata di freddo polare e temperature a -6 gradi: la cerimonia si svolgerà all'interno del Campidoglio, nella Rotonda

È l’unico intoppo in una marcia trionfale che dalla vittoria elettorale del 5 novembre lo porterà lunedì a varcare per la seconda volta la soglia della Casa Bianca. Per Donald Trump, la cerimonia di giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti non si svolgerà più sulla scalinata occidentale del Campidoglio, davanti alla folla raccolta sul Mall, ma all’interno, nella Rotonda. Le previsioni meteo, che anticipano per il 20 gennaio un’ondata di freddo polare, hanno sconvolto mesi di meticolosa pianificazione. “Le previsioni meteo per Washington, con il fattore vento gelido, potrebbero portare le temperature a minimi record“, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social, “c’è una folata artica che sta spazzando il Paese. Non voglio vedere persone ferite in alcun modo”. L’ultima volta che il giuramento di un presidente venne spostato nella Rotonda del Campidoglio fu nel 1985, per l’inaugurazione del secondo mandato di Ronald Reagan. Anche allora, a causa del maltempo.

In 250mila avevano il biglietto per la cerimonia

Il presidente uscente Joe Biden, i membri del Congresso e alcuni altri dignitari e ospiti stranieri illustri – tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – potranno assistere alla cerimonia dall’interno della Rotonda del Campidoglio. Ma, a causa dello spazio ristretto, in molti potrebbero essere costretti ad assistere alla cerimonia del giuramento da una sala adiacente, attraverso uno schermo tv. Sono stati ideati piani alternativi per accogliere quanti più ospiti possibile. Oltre 250mila persone avevano ottenuto il biglietto per assistere all’inaugurazione dalle aree attorno al Campidoglio e si prevedeva che decine di migliaia di altre persone avrebbero preso posto in altre aree adiacenti o lungo il percorso della parata inaugurale, dal Campidoglio alla Casa Bianca. Trump ha annunciato che alcuni dei suoi sostenitori potranno assistere alla cerimonia del giuramento dalla Capital One Arena di Washington, lo stesso luogo dove domenica sera si è svolto un raduno ‘Maga’ con la partecipazione del presidente eletto. Anche la parata inaugurale dovrebbe essere ospitata all’interno dell’arena, che ha una capienza di 20mila posti.

Al lavoro per adattare i piani

Il Secret Service, che guida la pianificazione della sicurezza per l’inaugurazione, sta lavorando con gli organizzatori per “adattare” i piani dell’Inauguration Day. Del resto, il National Weather Service prevede che la temperatura lunedì sarà di circa -6 gradi a mezzogiorno, l’ora del giuramento. Venerdì mattina, il comitato inaugurale di Trump ha annunciato che, come per la sua prima inaugurazione, il presidente eletto presterà giuramento su una Bibbia di famiglia donatagli da sua madre e sulla Bibbia usata da Abramo Lincoln alla sua prima inaugurazione nel 1861. Il vicepresidente eletto JD Vance presterà giuramento su una Bibbia di famiglia donatagli dalla bisnonna materna. Subito dopo il giuramento, Trump pronuncerà il suo discorso inaugurale e poi, come da tradizione, si recherà nella President’s Room del Senato per firmare i suoi primi atti ufficiali. Contemporaneamente, Joe Biden saluterà definitivamente la Casa Bianca per fare posto al 47esimo presidente degli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata