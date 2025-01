Donald Trump ha intenzione di “salvare” TikTok estendendo i termini della legge che impone la vendita del social di Pechino. “Da oggi TikTok è tornato”, ha affermato il tycoon dopo il blocco della piattaforma per l’intera giornata. “Non abbiamo scelta. Dobbiamo salvare molti posti di lavoro. Non vogliamo cedere il nostro business alla Cina, non vogliamo cedere il nostro business ad altre persone“, ha aggiunto il presidente eletto degli Stati Uniti, parlando alla Capital One Arena di Washington, alla vigilia del giorno del suo insediamento alla Casa Bianca.

