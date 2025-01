Il tycoon: "Vorrei che gli Stati Uniti avessero una quota di proprietà del 50% in una joint venture"

“Chiedo alle aziende di non lasciare che TikTok resti oscurato! Lunedì emetterò un ordine esecutivo per estendere il periodo di tempo prima che i divieti della legge entrino in vigore, in modo che possiamo raggiungere un accordo per proteggere la nostra sicurezza nazionale”. Lo scrive Donald Trump su Truth. “L’ordine confermerà inoltre che non ci sarà alcuna responsabilità per le aziende che hanno contribuito a impedire che TikTok rimanesse oscurato prima del mio ordine”, afferma il presidente eletto, sottolineando che “gli americani meritano di vedere la nostra emozionante inaugurazione lunedì, così come altri eventi e conversazioni”.

Il tycoon: “Vorrei che gli Stati Uniti avessero una quota di proprietà del 50% in una joint venture”

“Vorrei che gli Stati Uniti avessero una quota di proprietà del 50% in una joint venture. In questo modo, salviamo TikTok, la teniamo in buone mani e le permettiamo di affermarsi. Senza l’approvazione degli Stati Uniti, non esiste TikTok. Con la nostra approvazione, vale centinaia di miliardi di dollari, forse trilioni”, prosegue Trump. “Pertanto, il mio pensiero iniziale è una joint venture tra gli attuali proprietari e/o nuovi proprietari in base alla quale gli Stati Uniti ottengono una quota di proprietà del 50% in una joint venture creata tra gli Stati Uniti e qualsiasi acquirente che sceglieremo”, conclude il presidente eletto.

Dopo annuncio Trump TikTok torna online

TikTok sembra essere tornata online poche ore dopo l’annuncio di Donald Trump. Circa 12 ore dopo la prima chiusura, gli utenti statunitensi hanno iniziato ad avere accesso a TikTok su un browser web e nell’app, anche se la pagina mostra ancora un avviso di shut down.

TikTok: “Stiamo tornando online, ringraziamo Trump”

TikTok sta lavorando per riportare la piattaforma online. “In accordo con i nostri fornitori di servizi, TikTok è in procinto di ripristinare il servizio“, ha detto la società in un comunicato. “Ringraziamo il presidente Trump per aver fornito la necessaria chiarezza e la garanzia ai nostri fornitori di servizi che non dovranno affrontare sanzioni fornendo TikTok a oltre 170 milioni di americani e consentendo a oltre 7 milioni di piccole imprese di prosperare”, afferma la nota. Il ceo di TikTok Usa, Shou Zi Chew, sarà presente domani alla cerimonia di inaugurazione di Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata