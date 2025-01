Joe Biden ha tenuto il suo ultimo discorso da presidente degli Stati Uniti prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. “Dobbiamo aggrapparci alla speranza. Dobbiamo rimanere impegnati, dobbiamo sempre mantenere la fede per un giorno migliore che verrà. Non vado da nessuna parte… non sto scherzando”, ha detto il leader americano parlando davanti alla congregazione della Royal Missionary Baptist Church, a North Charleston, South Carolina.

