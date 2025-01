Lunedì 20 gennaio la cerimonia potrebbe svolgersi all'interno della rotonda del Campidoglio

Secondo quanto riferito alla Cnn da diverse fonti a conoscenza diretta dei piani, si prevede che la cerimonia d’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump si svolgerà al chiuso, a causa delle temperature pericolosamente fredde previste a Washington.

Secondo le fonti, sono in corso i preparativi per far sì che Trump e il vicepresidente eletto JD Vance prestino giuramento all’interno della rotonda del Campidoglio. Il team di Trump è anche in trattative con il Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies su come gestire le decine di migliaia di persone che avevano programmato di recarsi al National Mall lunedì per assistere al giuramento pubblico di Trump. Tali decisioni sono ancora in fase di valutazione, hanno aggiunto le fonti alla Cnn.

