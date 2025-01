Donald Trump e Joe Biden arrivano al Campidoglio. Tutto pronto per la cerimonia di insediamento del tycoon come 47mo presidente degli Stati Uniti. Il presidente e il presidente eletto hanno viaggiato insieme in limousine. È tradizione che il presidente uscente accompagni il presidente eletto al Campidoglio per la cerimonia di giuramento.

