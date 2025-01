Donald e Melania Trump arrivano alla Casa Bianca lunedì mattina per un tè preinaugurale, ripristinando le tradizioni di un pacifico passaggio di poteri. Il presidente Joe Biden e la First Lady Jill Biden hanno accolto i Trump nel Portico Nord della Casa Bianca, scambiandosi saluti e posando per delle foto prima di un incontro privato. “Benvenuto a casa”, ha detto Biden a Trump dopo che il Presidente eletto è sceso dall’auto. Nel pomeriggio la cerimonia di insediamento a Capitol Hill.

