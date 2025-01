Il messaggio del Pontefice in occasione dell'insediamento del 47esimo presidente Usa

Il messaggio di Papa Francesco per il presidente americano eletto, Donald Trump, in occasione del suo insediamento alla Casa Bianca. “Ispirato dagli ideali della Nazione, terra di opportunità e di accoglienza per tutti, spero che sotto la Sua guida il popolo americano prosperi e si impegni sempre nella costruzione di una società più giusta, in cui non ci sia spazio per l’odio, la discriminazione o l’esclusione“, ha scritto il Pontefice. “In occasione del Suo insediamento come quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti d’America, porgo un cordiale saluto e l’assicurazione delle mie preghiere affinché Dio Onnipotente Le conceda sapienza, forza e protezione nell’esercizio delle Sue alte funzioni“, si legge ancora nel suo messaggio.

“Sia guida di pace e riconciliazione tra i popoli”

“Allo stesso tempo, mentre la nostra famiglia umana affronta numerose sfide, senza contare il flagello della guerra, chiedo a Dio di guidare i Suoi sforzi nella promozione della pace e della riconciliazione tra i popoli“, prosegue Francesco. “Con questi sentimenti, invoco su di Lei, sulla Sua famiglia e sull’amato popolo americano l’abbondanza delle benedizioni divine“, conclude il messaggio.

