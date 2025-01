Gli ex vicepresidenti Usa Mike Pence e Dan Quayle sono arrivati al Campidoglio, a Washington, per la cerimonia di insediamento di Donald Trump. ll tycoon giura come 47mo presidente degli Stati Uniti e torna alla Casa Bianca per un secondo mandato. La cerimonia, dalle 18 italiane, nella Rotonda del Campidoglio.

