È il giorno dell’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, il 47esimo presidente americano. Le cerimonie dell’Inauguration Day hanno preso il via intorno alle 10 del mattino ora di Washington (le 16 in Italia), poi, alle 12 (le 18 italiane), il giuramento, al chiuso, nella rotonda del Campidoglio, a causa del freddo che sta colpendo gli Usa. Presente alla cerimonia anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ecco tutti gli aggiornamenti dalla giornata IN DIRETTA

Joe e Jill Biden lasciano il Campidoglio scortati da Trump e Melania

Scortati da Donald e Melania Trump, Joe e Jill Biden sono saliti sul Marine One, l’elicottero presidenziale, lasciando il Campidoglio per la Joint Base Andrews, da dove voleranno in California. Le due coppie presidenziali si sono salutate cordialmente. In precedenza, i Biden avevano salutato Kamala Harris e il marito Doug Emhoff. Il presidente Trump e la first lady Melania, insieme al vicepresidente JD Vance e la consorte Usha, hanno atteso l’accensione dei motori dell’elicottero, prima di rientrare nel Campidoglio.

Trump: “Emergenza energetica nazionale, trivelleremo”

Il presidente americano Donald Trump ha detto che dichiarerà “un’emergenza energetica nazionale”. “Trivelleremo, baby, trivelleremo”, ha dichiarato nel suo discorso inaugurale.

Trump “Imporremo dazi ai Paesi stranieri per arricchire gli americani“

“Imporremo tariffe e tasse ai Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini”. Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso inaugurale.

Trump: “Porrò fine a Green New Deal e salverò industria auto”

“Porremo fine al Green New Deal e revocheremo l’obbligo di veicoli elettrici, salvando la nostra industria automobilistica”. Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso inaugurale. “In altre parole, potrete acquistare l’auto che preferite. Costruiremo di nuovo automobili in America a un ritmo che nessuno avrebbe potuto immaginare solo pochi anni fa”, ha aggiunto.

Trump: “Riporteremo legge e ordine nelle nostre città”

“Riporteremo legge e ordine nelle nostre città”. Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso inaugurale.

Trump: “Ci riprenderemo il Canale di Panama”

“Ci riprenderemo il Canale di Panama”. Lo ha assicurato Donald Trump nel suo discorso inaugurale.

Trump: “Ci saranno solo due generi, maschio e femmina”

“Questa settimana porrò fine anche alla politica governativa di cercare di manipolare socialmente razza e genere in ogni aspetto della vita pubblica e privata. Forgeremo una società che è indifferente al colore e basata sul merito. Da oggi in poi, la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti sarà che ci sono solo due generi, maschile e femminile”. Lo ha annunciato Donald Trump nel suo discorso inaugurale.

Trump: “Oggi dichiarerò emergenza nazionale a confine col Messico”

“Dichiarerò l’emergenza nazionale al confine meridionale”. Lo ha detto Donald Trump, annunciando i provvedimenti che firmerà oggi. Inoltre, i cartelli messicani della droga saranno dichiaratio organizzazioni terroristiche, ha detto il 47esimo presidente.

Trump: “La mia vita salvata da Dio per rendere l’America grande”

“Il declino americano è finito”. Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso inaugurale. “La mia vita à stata salvata da Dio per un motivo, per rendere l’America di nuovo grande”, ha detto in riferimento all’attentato subito a luglio.

Trump: “L’età dell’oro dell’America comincia ora”

“L’eta dell’oro dell’America comincia ora. Darò la priorità all’America. Ci riprenderemo la nostra sicurezza e la nostra sovranità”. Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso di insediamento dopo il giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti al Campidoglio. .

Trump ha giurato, è il 47esimo presidente degli Stati Uniti

Donald Trump ha prestato giuramento nelle mani del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh. È il 47 esimo presidente degli Stati Uniti.

JD Vance ha giurato, è il nuovo vicepresidente

JD Vance ha prestato giuramento nelle mani del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh. È il nuovo vicepresidente degli Stati Uniti.

Campidoglio, Trump entra nella Rotonda e bacia Melania

Donald Trump è entrato nella Rotonda del Campidoglio per la cerimonia del giuramento. Accolto dagli applausi dei presenti, il presidente eletto ha baciato la moglie Melania e stretto la mano al presidente uscente Joe Biden.

Campidoglio, ovazione dei fan di Trump al suo ingresso nella Rotonda

I sostenitori di Donald Trump, raccolti all’interno della Capital One Arena di Washington, sono esplosi in un’ovazione all’ingresso del presidente eletto nella Rotonda del Campidoglio. Applausi bipartisan anche per Joe Biden e Kamala Harris.

Campidoglio, Obama entra nella Rotonda senza Michelle

Barack Obama ha fatto il suo ingresso tra gli applausi nella Rotonda del Campidoglio. Unico tra gli ex presidenti presenti, Bill Clinton e George W. Bush, a non essere accompagnato dalla consorte. Michelle Obama aveva annunciato nei giorni scorsi che non avrebbe partecipato alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Poco dopo fece seguito un analogo comunicato da parte della ex speaker democratica Nancy Pelosi.

Trump e Vance arrivati in Campidoglio

Il presidente eletto americano Donald Trump e il vicepresidente eletto JD Vance sono arrivati in Campidoglio in vista del loro insediamento. Trump ha effettuato il viaggio dalla Casa Bianca verso Capitol Hill in limousine insieme al presidente uscente, Joe Biden.

Meloni arrivata in Campidoglio per giuramento Trump

La premier Giorgia Meloni è arrivata in Campidoglio, dove a breve si svolgerà la cerimonia di insediamento di Donald Trump

Biden conferma: “Ho lasciato lettera per Trump”

Il presidente uscente Joe Biden ha confermato di aver lasciato una lettera nello Studio Ovale per il suo successore, il presidente eletto Donald Trump. Biden – riporta la Cnn – non ha voluto rivelarne il contenuto. “Questa è una questione tra me e Trump”, ha detto. Nel 2021 Trump lasciò una lettera che Biden in seguito descrisse come “molto generosa”.

Casa Bianca, Biden a Trump: “Benvenuto a casa”

“Benvenuti a casa”. Così Joe Biden, affiancato dalla moglie Jill, ha accolto alla Casa Bianca Donald e Melania Trump. Prima dell’arrivo della nuova coppia presidenziale, un giornalista ha chiesto a Biden quale fosse il suo messaggio. “Gioia”, la risposta del presidente uscente.

Tra primi ordini Trump emergenza al confine e stop a Ius Soli

Donald Trump è pronto a firmare oggi dieci ordini esecutivi in materia di repressione dell’immigrazione illegale e contro i cartelli della droga. Un funzionario dell’Amministrazione entrante ha anticipato le mosse del presidente durante una telefonata con i giornalisti, prima delle procedure di insediamento di Trump. Tra le azioni che Trump è pronto a intraprendere ci sono la dichiarazione di emergenza nazionale al confine meridionale per mobilitare l’esercito e accelerare la costruzione del muro al confine, la fine dello Ius Soli, la sospensione dei programmi di reinsediamento dei rifugiati e la designazione dei cartelli della droga come organizzazioni terroristiche straniere.

Cnn: “Trump oggi rinominerà Golfo del Messico in Golfo d’America”

Donald Trump firmerà oggi un ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico, ‘Golfo d’America’. Lo riferiscono fonti della Cnn.

Joe e Jill Biden accolgono Donald e Melania Trump alla Casa Bianca

e e Jill Biden hanno accolto alla Casa Bianca Donald e Melania Trump. Le due coppie presidenziali avranno un tè, prima di recarsi in Campidoglio per la cerimonia di insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Harris e il marito accolgono JD Vance e Usha alla Casa Bianca

Kamala Harris e il marito Doug Emhoff hanno accolto alla Casa Bianca la nuova coppia vicepresidenziale composta da JD Vance e dalla moglie Usha. A breve, Donald e Melania Trump saranno accolti da Joe e Jill Biden per un té. Successivamente, le motorcade presidenziali si muoveranno verso il Campidoglio per la cerimonia del giuramento.



Biden, selfie con la moglie Jill davanti alla Casa Bianca

Joe Biden nelle sue ultime ore da presidente degli Usa scatta un selfie con la moglie Jill davanti alla Casa Bianca: “Un altro seflie per la strada, vi amiamo America”, scrive Biden.

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV — President Biden (@POTUS) January 20, 2025

Trump e Melania attesi alla Casa Bianca per thè con Biden e Jill

Dopo la funzione religiosa alla chiesa di St.John’s il presidente eletto Donald Trump e la moglie Melania si recheranno alla Casa Bianca dove saranno accolti da Joe Biden e dalla moglie Jill per un té. Successivamente attorno alle 10.25 ora locale (le 16.25 in Italia) Trump si muoverà verso il Campidoglio, dove avverrà la cerimonia del giuramento. Il primo a giurare sarà il vicepresidente J.D. Vance attorno alle 17.30 italiane. Dopo di lui toccherà a Trump, che successivamente pronuncerà un discorso. Attorno alle 12.40 (18.30 in Italia) invece è in programma la cerimonia di addio del ticket democratico Biden-Harris. Dopo il pranzo, indicativamente alle 15.30 ora locale (le 21.30 italiane), ci sarà la parata organizzata all’interno della Capital One Arena, a causa delle temperature rigide che avvolgono Washington. In seguito, la tradizionale cerimonia della firma dei primi atti ufficiali nello Studio Ovale della Casa Bianca. In serata, Trump parteciperà a tre balli in onore della sua Presidenza.

Trump: “Siamo all’inizio di una nuova era di successo”

Spuntano anticipazioni del discorso che Trump terrà all’insediamento, ottenute da Assciated Press. “Torno alla Presidenza fiducioso e ottimista sul fatto che siamo all’inizio di una nuova entusiasmante era di successo nazionale“. affermerà il tycoon. “Il mio messaggio agli americani oggi è che è tempo per noi di agire di nuovo con coraggio, vigore e la vitalità della più grande civiltà della storia”, è un altro passaggio dell’intervento.

Meloni a chiesa St John’s per funzione religiosa con Trump

La premier Giorgia Meloni si è recata stamattina alla chiesa di St John’s, nei pressi della Casa Bianca, per prendere parte alla funzione religiosa con il presidente eletto Donald Trump, prima della cerimonia del giuramento in Campidoglio.

Il Papa a Trump: “In terra di accoglienza, niente spazio per l’esclusione”

“Ispirato dagli ideali della Nazione, terra di opportunità e di accoglienza per tutti, spero che sotto la Sua guida il popolo americano prosperi e si impegni sempre nella costruzione di una società più giusta, in cui non ci sia spazio per l’odio, la discriminazione o l’esclusione“. È il messaggio che Papa Francesco ha inviato a Donald Trump in occasione del suo insediamento alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Stati Uniti.”In occasione del Suo insediamento come quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti d’America, porgo un cordiale saluto e l’assicurazione delle mie preghiere affinché Dio Onnipotente Le conceda sapienza, forza e protezione nell’esercizio delle Sue alte funzioni”, si legge ancora nel messaggio del Pontefice.

Bitcoin vola a 109mila dollari nel giorno dell’insediamento di Trump

La quotazione del bitcoin è salita a oltre 109mila dollari, nuovo record storico, a poche ore dall’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, con il settore delle criptovalute che si aspetta provvedimenti da parte del tycoon subito dopo il suo insediamento. Durante la campagna elettorale Trump ha promesso infatti di adottare provvedimenti finalizzati a rendere gli Stati Uniti la “capitale delle criptovalute” mondiale. Le sue promesse hanno incluso la creazione di una riserva di criptovalute negli Stati Uniti, l’adozione di una regolamentazione favorevole al settore e persino la nomina di uno ‘zar’ delle criptovalute nella sua amministrazione.

Atterrato aereo Meloni, oggi la premier al giuramento di Trump

L’aereo della premier Giorgia Meloni è atterrato intorno alle 23.45 ora locale (le 5.45 di lunedì in Italia) alla Joint Base Andrews in Maryland. La presidente del Consiglio, che alloggerà nella notte in un albergo di Washington, assisterà lunedì alla cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Fonti ritengono possibile un breve scambio tra Meloni e Trump nell’ambito della cerimonia di insediamento che si svolgerà in mattinata all’interno del Campidoglio, a causa del freddo polare che sta spazzando la capitale federale Usa. All’incontro dovrebbe partecipare anche Elon Musk.

