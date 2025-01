Grandi colonne di fumo continuano a levarsi sulla Striscia di Gaza nonostante il governo di Israele abbia approvato un accordo di cessate il fuoco per porre fine alla guerra di 15 mesi con Hamas. La causa del fumo visto dal sud dello Stato ebraico – secondo quanto riportato da Associated Press – non è nota. Tel Aviv, intanto, ha confermato che la tregua entrerà in vigore domenica 19 gennaio. Saranno 33 gli ostaggi israeliani che verranno rilasciati nella prima fase dell’intesa

