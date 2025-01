(LaPresse) Dopo l’accordo sulla tregua tra Israele e Hamas che entra in vigore domenica l’Egitto si prepara a riaprire il valico di Rafah per far entrare a Gaza aiuti per la popolazione della Striscia. Decine di camion e ambulanze sono in attesa al confine con personale sanitario e della Mezzaluna rossa. Sabato il ministro della sanità egiziano Khaled Abdel Ghaffar e la ministra della Solidarietà sociale Maya Morsi hanno effettuato un sopralluogo alla frontiera.

