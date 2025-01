Migliaia di persone sono scese in piazza a Sanaa, nello Yemen, per esprimere il proprio sostegno ai palestinesi della Striscia di Gaza dopo l’annuncio di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e il rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre. Le manifestazioni sono state settimanali negli ultimi mesi per mostrare solidarietà ai residenti dei luoghi al centro del conflitto. I presenti hanno portato in piazza fucili, bandiere palestinesi e yemenite e hanno scandito slogan contro gli Stati Uniti e Israele.

