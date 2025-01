Il presidente francese Emmanuel Macron ha deposto venerdì una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto a Beirut, in Libano. Macron incontrerà i leader neoeletti del Paese colpito dalla crisi, mentre la nazione tenta di riprendersi dalla guerra Israele-Hezbollah durata 14 mesi. Il viaggio del presidente francese in Libano, il primo in più di quattro anni, segue un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni che mira a porre fine alla guerra.

