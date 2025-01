Cremlino: "Infondate accuse a Tusk su attacchi a compagnie aeree"

Le ultime notizie dalla guerra in Ucraina nella giornata in cui il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, si trova in visita a Kiev. Per lui nel pomeriggio un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella città anche il primo ministro britannico Keir Starmer. Ecco tutti i fatti della giornata IN AGGIORNAMENTO

Esplosioni a Kiev durante visita Crosetto e Starmer

Esplosioni e sirene anti-aereo sono state udite a Kiev. Lo riferisce Kyiv Independent. “La difesa aerea è operativa nella capitale. Restate nei rifugi”, ha dichiarato il sindaco della capitale Ucraina Vitali Klitschko. Oggi a Kiev sono in visita il ministro della Difesa Guido Crosetto e il primo ministro britannico, Keir Starmer, impegnati in incontri bilaterali.

Russia: “Infondate accuse Tusk su attacchi a compagnie aeree”

“Non è altro che un’altra accusa assolutamente infondata contro la Russia“. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito delle parole del primo ministro polacco Donald Tusk, che ieri ha accusato la Russia di pianificare attacchi terroristici contro compagnie aeree in tutto il mondo. “La Polonia è ben nota per queste accuse infondate. Spesso cerca addirittura di mantenere la leadership in questo settore rispetto ad altri Paesi europei”, ha aggiunto Peskov.

Al via colloqui Starmer-Zelensky in palazzo presidenziale Kiev

Al via i colloqui bilaterali fra il premier britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel palazzo Mariinskyi di Kiev, sede della presidenza Ucraina. Una foto – riferisce l’emittente britannica Sky News – mostra i due seduti a un tavolo con sullo sfondo le bandiere di Regno Unito e Ucraina.

Nel pomeriggio a Kiev incontro Crosetto-Zelensky

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita in Ucraina, nel pomeriggio incontrerà a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto la Difesa. Crosetto è arrivato nella capitale Ucraina questa mattina.

Esercito Kiev: catturati 27 soldati russi in regione Kursk

I militari ucraini hanno catturato 27 soldati russi durante le ostilità nella regione di Kursk. Lo ha dichiarato l’esercito di Kiev. “Tra di loro ci sono ufficiali, sergenti e soldati semplici di unità di fucilieri motorizzati, marines, truppe aviotrasportate e altre unità, provenienti da varie regioni della Russia e dalla città occupata di Sebastopoli“, si legge nella nota su Telegram. “Invitiamo gli altri soldati russi a non opporre resistenza e ad arrendersi“, ha aggiunto l’esercito ucraino.

Crosetto in visita a Kiev, previsti incontri istituzionali

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è giunto a Kiev per una visita ufficiale in Ucraina. Lo rende noto su X il Ministero della Difesa. Nel corso della visita, si legge nel post, Crosetto effettuerà una serie di incontri istituzionali.

Starmer a Kiev, firmerà patto di cooperazione

Il primo ministro britannico Keir Starmer è arrivato nella capitale dell’Ucraina Kiev con l’impegno di contribuire a “garantire la sicurezza del paese per un secolo”. La visita, a sorpresa, avviene a pochi giorni dal giuramento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il governo britannico afferma che Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky firmeranno a Kiev un trattato di “partenariato centenario”, che copre settori quali la difesa, la scienza, l’energia e il commercio. Si tratta della prima visita di Starmer da premier, in precedenza aveva visitato il Paese nel 2023 quando era leader dell’opposizione, ha poi avuto due colloqui con Zelensky al numero 10 di Downing Street. Starmer è stato accolto alla stazione ferroviaria di Kiev dall’ambasciatore in Ucraina, Martin Harris.

Il Regno Unito è uno dei maggiori sostenitori militari dell’Ucraina: ha promesso 12,8 miliardi di sterline in aiuti militari e civili all’Ucraina dopo l’invasione della Russia tre anni fa, e ha addestrato più di 50.000 soldati ucraini sul suolo britannico. Starmer dovrebbe annunciare altri 40 milioni di sterline per la ripresa economica dell’Ucraina nel dopoguerra. L’accordo impegna le due parti a cooperare sulla difesa – in particolare sulla sicurezza marittima contro l’attività russa nel Mar Baltico, nel Mar Nero e nel Mar d’Azov – e su progetti tecnologici tra cui i droni. Include anche un sistema per aiutare a rintracciare il grano ucraino sottratto dalla Russia.

