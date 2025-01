Le prime esplosioni sono risuonate a Kharkiv ma l'allarme è scattato in tutto il Paese. Missili hanno colpito anche a Sumy, Kherson, Mykolaiv e Kirovohrad

La Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo con missili e droni contro l’Ucraina. Le prime esplosioni sono risuonate a Kharkiv, su cui sono stati rilevati missili da crociera, ma l’allarme è scattato in tutto il Paese. Missili hanno colpito anche a Sumy, Kherson, Mykolaiv e Kirovohrad. Lo riportano i media ucraini. Anche l’infrastruttura energetica della regione di Leopoli è stata attaccata.

Blackout preventivi dopo massiccio attacco russo

Kiev è corsa subito ai ripari introducendo blackout preventivi. Lo ha riferito il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko in un post su Facebook in cui ha scritto: “Il nemico continua a terrorizzare gli ucraini”, esortando i residenti a rimanere nei rifugi e a seguire gli aggiornamenti ufficiali. La società energetica statale Ukrenergo ha segnalato interruzioni di corrente di emergenza nelle regioni di Kharkiv, Sumy, Poltava, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Kirovohrad. Finora non sono state segnalati vittime o danni.

