Il bilancio delle vittime degli incendi che hanno devastato l’area di Los Angeles è salito a 16 mentre le squadre dei vigili del fuoco continuano a lottare senza sosta per domare le fiamme prima del possibile ritorno di venti forti che potrebbero spingerle verso alcuni dei monumenti più famosi della città statunitense. L’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles afferma che 5 delle morti sono state attribuite all’incendio di Palisades e 11 sono state causate dall’incendio di Eaton.

Si temeva che i venti potessero spostare gli incendi verso il J. Paul Getty Museum e l’Università della California, Los Angeles, mentre i nuovi avvisi di evacuazione hanno messo in agitazione più proprietari di case. L’ufficio dei servizi di emergenza della California afferma che 150.000 persone nella contea di Los Angeles sono sottoposte a ordini di evacuazione, con oltre 700 persone che si sono rifugiate in nove rifugi.

Distrutta area verde Eaton Canyon

Gli incendi che hanno devastato Los Angeles hanno causato anche la perdita di aree naturali che erano servite da santuari e spazi di apprendimento per le famiglie locali, soprattutto negli anni successivi alla pandemia. L’Eaton Canyon Nature Area aveva ospitato gite scolastiche, homeschooler e scuole materne. È stata completamente bruciata, con tutti gli arbusti e i fiori selvatici distrutti. Gli ambienti di apprendimento all’aperto non danneggiati o distrutti dalle fiamme sono ancora temporaneamente inaccessibili a causa delle condizioni dell’aria. Anche alcuni edifici scolastici fisici a Pasadena hanno subito danni. Le scuole in tutta Los Angeles sono state chiuse fino a quando la qualità dell’aria non migliorerà.

