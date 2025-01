Viaggio nell’inferno di fuoco di Los Angeles. Un ristoratore italiano, Vincenzo Porcu, che gestisce un ristorante e un bar in città, sta aiutando chi ha perso tutto portando supporto e un pasto caldo. Un altro chef con il quale è in contatto, Giambatista Vinzoni, è stato evacuato da Palisades: ha realizzato alcuni video inviati a LaPresse per mostrare l’attuale situazione nell’area, dove il fuoco è ancora vivo.

