A Los Angeles “tutta la città è nel panico, in certi punti sembra l’apocalisse“. È quanto racconta a LaPresse il ristoratore italiano Vincenzo Porcu, titolare di Carasau Ristorante Carasau bar nella città californiana.

Gli incendi

“L’incendio in questi giorni ha bruciato le colline di Palisades, Malibu, Hollywood, Studio City e Pasadena e continua ad avanzare“, racconta Porcu, “le fiamme sono sempre alte e i pompieri sono in crisi perchè non hanno molti mezzi per combattere questo fuoco”. Il ristoratore, originario della Sardegna e da 25 anni negli Stati Uniti, non ha subito danni: “Io sto bene, ma ci sono tantissime case e attività bruciate. Conosco persone che hanno perso tutto: la casa, i documenti, i ricordi”.

L’iniziativa solidale

Visti i terribili incendi che stanno devastando Los Angeles, Porcu ha lanciato un’iniziativa solidale: “Mi sono offerto di dare una mano alla gente che ha bisogno, sono qui per supportare e sostenere le persone che hanno perso tutto e che hanno bisogno di un piatto caldo da mangiare”. “Lo farò per tutta la settimana. Anche altri ristoratori hanno iniziato a fare lo stesso”, ha spiegato, “ci stiamo mobilitando a supporto dei vigili del fuoco e dei soccorritori”. “La California ci ha dato tanto e siamo grati alla nostra comunità qui. Nello spirito dell’ospitalità sarda verso coloro che ne hanno bisogno, vorremmo fare un regalo”, ha fatto sapere sui social, “se sei un soccorritore in azione in prima linea contro gli incendi o se sei stato evacuato, passa da noi. Ti daremo da mangiare gratis“.

