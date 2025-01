Il presidente ucraino in visita ieri da Meloni a Chigi. La premier ha ribadito sostegno a 360°

E’ durato poco meno di un’ora il bilaterale a Palazzo Chigi tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la premier, Giorgia Meloni. Un incontro arrivato nella tarda serata di ieri dopo l’arrivo del leader ucraino in Italia e a cui avrebbe dovuto partecipare anche il presidente americano, Joe Biden, bloccato negli Stati Uniti dall’emergenza incendi in California. Stamattina Zelensky ha visto il capo dello Stato, Sergio Mattarella da cui si è presentato rasserenato dalle parole della presidente del Consiglio che ha ribadito sostegno a 360° alla causa ucraina e dal quale ha ricevuto simili rassicurazioni.

Mattarella: “Pieno, costante e inalterato sostegno a Kiev”

“Signor presidente sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale. Lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch’io le confermo la determinazione dell’Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Federazione russa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Lo facciamo per l’amicizia che lega Ucraina e Italia – ha aggiunto il Capo dello Stato -; lo facciamo per il rispetto delle regole della convivenza internazionale contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro paese, a un altro Stato; lo facciamo per la sicurezza dell’intera Europa. Quindi presidente lei è il benvenuto qui in Italia e a Roma”.

Zelensky: “Grato all’Italia, insieme possiamo raggiungere pace giusta”

“Gli argomenti chiave della nostra discussione hanno incluso il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si terrà quest’anno a Roma. Sono profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno”. Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky dopo il bilaterale con Giorgia Meloni. “Insieme, possiamo avvicinare una pace giusta e rafforzare le nostre posizioni collettive”, aggiunge.

Durante l’incontro con @GiorgiaMeloni qui in Italia, abbiamo discusso il sostegno criticamente importante per proteggere il nostro popolo, le nostre città e i nostri villaggi dagli attacchi russi, come il recente orribile attacco a Zaporizhzhia. Sono sinceramente grato… pic.twitter.com/LvUebQ7cac — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2025

“Durante il mio incontro con Giorgia Meloni qui in Italia, abbiamo discusso del supporto cruciale per proteggere la nostra gente, le nostre città e i nostri villaggi dagli attacchi russi, come il recente orribile attacco a Zaporizhzhia. Sono sinceramente grato all’Italia per il suo fermo supporto alla difesa aerea dell’Ucraina”, ha spiegato ancora Zelensky nel suo post. “Oggi, ci siamo focalizzati sul rafforzamento del nostro scudo aereo, sulla collaborazione con i partner per avvicinare la pace e sul lavoro insieme agli sforzi di ricostruzione che andranno a beneficio di entrambe le nostre nazioni, creando posti di lavoro, rafforzando le nostre economie e promuovendo lo sviluppo sociale”, ha aggiunto.

Meloni ribadisce a Zelensky sostegno a 360 gradi

Nel corso del colloquio, spiega una nota della Presidenza del Consiglio, la presidente Meloni ha espresso solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi e ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l’Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata