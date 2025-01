Il presidente ucraino dalla premier. Un'ora di faccia a faccia su aiuti e piano per la pace. Venerdì la visita al Quirinale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che lo ha accolto nel cortile d’onore. L’incontro è durato circa un’ora. Domani mattina è in programma anche un incontro di Zelensky con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo riceverà al Quirinale.

“Gli argomenti chiave della nostra discussione hanno incluso il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si terrà quest’anno a Roma. Sono profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno”, ha scritto su X Zelensky dopo il bilaterale con la premier . “Insieme, possiamo avvicinare una pace giusta e rafforzare le nostre posizioni collettive”, aggiunge.

Right after Ramstein meeting, I arrived in Italy to hold talks with the President of the Council of Ministers, @GiorgiaMeloni.

Key topics of our discussion include strengthening security, addressing global developments, and preparing for this year’s Ukraine Recovery Conference… pic.twitter.com/6sEwPiSYwC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2025