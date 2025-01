Decine di persone ferite durante la distribuzione del cibo

Almeno sette persone, tra cui tre donne, sono rimaste uccise e decine ferite all’esterno della Moschea degli Omayyadi a Damasco, in Siria. La calca è avvenuta a causa di una forte congestione dovuta a un evento organizzato da civili. Un fotografo dell’Associated Press presente sul posto ha detto che l’aumento del numero di persone è stato causato da un evento di distribuzione di cibo dopo le preghiere del venerdì. Una folla enorme stava anche cercando di entrare nella moschea gremita per le preghiere, portando le guardie di sicurezza a bloccare i cancelli e a sparare in aria per disperdere la folla.

