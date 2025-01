Il museo nazionale siriano di Damasco ha aperto le sue porte per la prima volta dopo la cacciata dell’ex presidente Bashar Assad, inaugurando una nuova era per il Paese. Per timore di saccheggi, il museo di Damasco aveva chiuso i battenti un mese fa dopo l’offensiva lampo che ha posto fine a cinque decenni di governo della famiglia Assad. I saccheggiatori hanno fatto irruzione in molti edifici di sicurezza della capitale, tra cui la banca centrale e molti palazzi di Assad. Il museo, ricco di manufatti di inestimabile valore risalenti a migliaia di anni fa, non ha subito gravi danni. Per molti visitatori era la prima volta che visitavano il museo.

