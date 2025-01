Il club del Principato continua nella sua missione di rendere Monaco un punto di riferimento mondiale per la nautica da diporto

Lo Yacht Club de Monaco inizia il 2025 con rinnovato vigore. Fedele al suo mandato di servizio pubblico, il club privato continua nella sua missione di rendere Monaco un punto di riferimento mondiale per la nautica da diporto, combinando innovazione, eccellenza e sostenibilità. Ribadendo la sua determinazione a costruire un futuro che rispetti gli oceani, la sua ambizione è strutturata intorno a valori fondanti che sono alla base di un fitto e diversificato calendario di eventi. Una forza trainante per Port Hercule e l’industria. Si terrà il 6 febbraio il 17simo Business Symposium per analizzare le prospettive della Nautica. Da 17 anni, lo YCM riunisce i principali attori dell’industria nautica in occasione dell’annuale Business Symposium – La Belle Classe Superyachts. Questa cena-dibattito è un’opportunità per i professionisti di discutere le ultime tendenze e novità del settore. La prossima edizione si concentra su ‘L’impatto economico delle tensioni internazionali e geopolitiche sull’industria nautica’. Il 3 aprile è la volta del ‘Superyatch Chef Competition’. YCM ospita la competizione che mette alla prova gli chef dei superyacht in un concorso annuale unico nel suo genere, organizzato in collaborazione con Bluewater. Sotto gli occhi del pubblico e di una giuria di esperti, nove chef si sfidano in postazioni di lavoro ispirate agli spazi ristretti di una cucina di bordo. Nel menu: un cestino di ingredienti misteriosi, limiti di tempo onerosi e presentazioni meticolose.

Competizione ed eccellenza

10° Vendée Globe: passione per l’alto mare. Attualmente in rotta verso Les Sables-d’Olonne, il membro dello YCM Boris Herrmann sta per completare la sua seconda Vendée Globe, il giro del mondo in solitario e senza assistenza, a bordo del suo IMOCA MaliziaSeaexplorer. Pierre Casiraghi, vicepresidente del Club e fondatore del Team Malizia, ha sostenuto il velista fin dai primi giorni. Battendo la bandiera dello YCM, Pierre parteciperà anche all’Admiral’s Cup con un team dedicato a questo prestigioso evento, che ritorna dopo 22 anni di assenza.Dal 6 al 9 marzo tocca al 41simo Primo Cup-Trophée UBS quattro decenni di regate su un unico disegno. La Primo Cup-Trophée UBS, nata nel 1985 su iniziativa del Presidente dello YCM, S.A.S. Principe Alberto II, è il più grande raduno di one design del Mediterraneo. La regata è diventata un classico e offre un banco di prova ideale per le nuove classi. Inoltre, segna la fine della stagione 2024-25 della Monaco Sportsboat, un programma di regate mensili lanciato nel 2013.Dal 14 al 16 marzo donne sotto i riflettori con il trofeo Virginie Hériot. A due anni dal suo lancio, Women Leading & Sailing diventa il Trofeo Virginie Hériot, in omaggio alla leggendaria velista francese e prima donna a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Amsterdam. del 1928. Guidata da Pink Wave, un gruppo di circa 50 veliste dello YCM, questa regata internazionale riunisce squadre tutte al femminile provenienti da tutto il mondo e si svolge sotto l’egida delle associazioni veliche monegasca e francese, con il prezioso supporto di FxPro.Dal 19 al 24 agosto tocca alla Palermo-Montecarlo , che compie 20 anni di adrenalina. Lanciata nel 2005, questa regata d’altura di 500 miglia nautiche da Palermo in Sicilia a Monaco attira grandi nomi della vela e le barche più belle. Organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, in collaborazione con lo Yacht Club di Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, la regata nel 2024 ha visto il Maxi Black Jack 100 impostare un nuovo record di 1 giorno 20 ore 34 minuti e 22 secondi. Tutti questi eventi sono un’occasione per le giovani generazioni e per i dilettanti di confrontarsi con i professionisti, un’occasione unica per acquisire un’esperienza preziosa e per progredire nella vela.

Innovazione e ambiente integrati nel programma

Si terrà il 6 marzo il Simposio sull’Ambiente che mira a ripensare la nautica in quest’ottica. Come piattaforma ormai consolidata per la comunicazione e la promozione dello yachting responsabile, lo YCM organizza dal 2010 iil suo simposio annuale sull’ambiente – La Belle Classe Superyachts. Questo evento di mezza giornata mette in luce le sfide ambientali della nautica da diporto e le iniziative di sostenibilità del settore, con il sostegno di un’esclusiva rete internazionale di armatori e professionisti. Dall’1 al 5 luglio riflettori accesi sul 12° Monaco Energy Boat Challenge, per aprire la strada al futuro. Dal 2014, l’evento di punta dell’YCM mette in mostra le innovazioni nella propulsione e nella progettazione degli scafi. La prossima edizione vede l’introduzione di un’ulteriore categoria dedicata alle imbarcazioni autonome e all’AI (intelligenza artificiale), aprendo così la strada per una nautica ancora più all’avanguardia. La Monaco Energy Boat Challenge è sostenuta dalla Fondazione PrincipeAlberto II di Monaco, che mette a disposizione un premio di 25.000 euro per la migliore innovazione in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di carbonio. La precedente edizione ha riunito 40 università, 700 studenti di 25 nazioni e i principali attori della nautica da diporto come onaco Marine, Oceanco, Gruppo Ferretti, Sanlorenzo, Azimut | Benetti Group e Lürssen. Oltre alle regate e alla conferenza, iniziative come il Mentoring Programme e il Job Forum offrono agli studenti un’offerta di supporto su misura da parte di professionisti, oltre a opportunità di stage e lavoro. E ancora, l’Indice SEA®: un riferimento globale per lo yachting responsabile. Lanciato nel 2020 da YCM e Credit Suisse (un marchio UBS), il SEA Index® è stato adottato da 15 porti e marine dal Mediterraneo alle Seychelles. porti e marine dal Mediterraneo alle Seychelles. Questo riferimento imparziale per la valutazione delle emissioni di di CO2 degli yacht include ora l’analisi delle tecnologie a celle a combustibile nella sua certificazione di CO2. Oggi, il marchio SEA Index offre una nuova metodologia di calcolo delle emissioni in base al tipo di carburante, la possibilità di valutare imbarcazioni a partire da 8 metri di lunghezza e sta sviluppando un approccio per sensibilizzare sull’impatto dell’inquinamento acustico e delle vibrazioni sull’ambiente marino.

Un omaggio al patrimonio marittimo

Dal 10 al 13 settembre viaggio nel tempo con la 17esima Settimana Classica di Monaco – La Belle Classe. Un’eccezionale schiera di yacht d’epoca (a vela e a motore) scenderà a Monaco per questo evento biennale che celebrerà il 30° anniversario dell’arrivo di Tuiga sotto la bandiera monegasca. Il cutter a prua del 1909 è diventato l’ammiraglia del Club nel 1995 e incarna i valori e l’attaccamento dello YCM al suo patrimonio marittimo vivente, un simbolo di eleganza e competenza. Attraverso il suo approccio collettivo Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato, conferma la sua posizione di attore chiave nella costruzione di una nautica sostenibile e visionaria.

