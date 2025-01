Il ministro degli Esteri lo ha annunciato durante il question time alla Camera

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, andrà in missione a Damasco, in Siria, venerdì 10 gennaio, per incontrare il nuovo governo siriano insediatosi dopo aver rovesciato il regime di Bashar Assad. “Venerdì mi recherò in missione a Damasco”, ha annunciato il titolare della Farnesina durante il question time alla Camera. “Ribadirò alle nuove autorità siriane l’importanza di un processo politico inclusivo che garantisca le libertà fondamentali di tutti i siriani e riconosca e valorizzi il ruolo dei cristiani come cittadini con pienezza di diritti”, ha aggiunto, “l’Italia è al fianco del popolo siriano per favorire la stabilizzazione politica e la tutela dei diritti umani”.

