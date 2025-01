Migliaia di manifestanti si sono radunati a Parigi per celebrare la morte del leader dell’estrema destra francese Jean-Marie Le Pen. I dimostranti hanno acceso fuochi d’artificio e scandito slogan in Place de la République. Il fondatore del partito Fronte Nazionale è morto all’età di 96 anni. Le Pen è stata una figura divisiva in Francia ed è stato condannato più volte per antisemitismo, discriminazione e incitamento alla violenza razziale. Raduni simili si sono verificati anche in altre città francesi, tra cui Lione e Marsiglia.

