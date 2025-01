Linda De Sousa Abreu, 31 anni, si era dichiarata colpevole. È stata arrestata lo scorso anno all'aeroporto di Heathrow

Linda De Sousa Abreu, un’ex agente di polizia penitenziaria a Londra, è stata condannata lunedì a 15 mesi di reclusione dal tribunale di Isleworth per cattiva condotta in pubblico ufficio: la 31enne è accusata di aver avuto rapporti sessuali con almeno un detenuto nel carcere londinese di Wandsworth. Lo riportano i media britannici. La vicenda giudiziaria era scoppiata lo scorso anno, quando un video di un incontro sessuale tra la donna e un recluso, ripreso da un altro detenuto con un cellulare, era diventato virale sui social media. Dopo la diffusione delle immagini, De Sousa Abreu è stata arrestata all’aeroporto di Heathrow mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Madrid. Durante il processo, la donna si era dichiarata colpevole, ammettendo di aver avuto rapporti sessuali con il detenuto in più di una occasione. L’accusa, riporta il Guardian, ha dichiarato che De Sousa Abreu “intenzionalmente e senza una giustificazione o scusa ragionevole ha commesso una cattiva condotta in un modo che ha rappresentato un abuso della fiducia pubblica nel titolare dell’ufficio, impegnandosi in un atto sessuale con un detenuto in una cella del carcere”. Il giudice ha ordinato che la 31enne sconti metà della sua pena in carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata