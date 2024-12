Centinaia di agricoltori britannici sono scesi nuovamente in strada a Londra, guidando trattori ornati di striscioni e bandiere, per continuare la loro protesta contro la proposta di un aumento delle tasse da parte del governo. Il punto focale è la decisione dell’esecutivo, contenuta nel bilancio di ottobre, di eliminare un’agevolazione fiscale risalente agli anni ’90 che esenta le proprietà agricole dall’imposta di successione. I trattori hanno superato l’ufficio del primo ministro Keir Starmer a Downing Street in direzione del Parlamento, recando cartelli con scritto “No farmers no food” e “Save British farming”.

