Neve e ghiaccio hanno causato disagi in Germania, dove un’ondata di maltempo invernale si sta diffondendo da sud-ovest. Le autorità hanno emesso avvisi di allerta nera per ghiaccio per automobilisti e pedoni, consigliando alle persone di rimanere a casa dove possibile. Secondo l’ufficio stampa di Fraport, l’aeroporto di Francoforte ha cancellato 120 dei 1.090 decolli e atterraggi previsti per la giornata. All’aeroporto di Monaco di Baviera, solo una pista era aperta mentre l’altra era in fase di sgombero. Anche i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza hanno subito irregolarità nell’area di Francoforte.

