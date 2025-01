Oltre ai viaggi in aereo, anche i passeggeri che si spostano in treno potrebbero subire disagi

Diversi aeroporti nel Regno Unito hanno chiuso le loro piste a causa delle condizioni meteorologiche della notte. Lo riferisce la Bbc, indicando che lo stop coinvolge gli scali di Manchester, Liverpool e Leeds. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, ha diramato due allerte ambra per neve e ghiaccio che coprono gran parte dell’Inghilterra centrale e settentrionale.

In vaste zone della Scozia, dell’Irlanda del Nord, del Galles e dell’Inghilterra orientale è ancora in vigore l’allerta meteo gialla per neve e ghiaccio. Oltre ai viaggi in aereo, anche i passeggeri che viaggiano in treno oggi potrebbero subire disagi, secondo quanto comunicato dalla National Rail.

