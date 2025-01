I vigili del fuoco in Corea del Sud sono intervenuti in un incendio in un edificio commerciale nella città di Seongnam, a sud della capitale Seul. Decine di persone sono state evacuate dal palazzo, ma non è stato immediatamente chiarito se qualcuno fosse ancora all’interno. Le riprese televisive hanno mostrato fumo e fiamme provenienti dalla parte inferiore dell’edificio.

Il dipartimento dei vigili del fuoco della provincia di Gyeonggi ha riferito che i pompieri stavano ancora cercando di estinguere l’incendio nell’edificio di otto piani, che comprendeva diversi piani interrati. Non ci sono notizie finora di feriti.

