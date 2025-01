Alta tensione a Seul dove è andata in scena la protesta dei sostenitori del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, sottoposto attualmente a impeachment. Per arginare la manifestazione sono intervenute le forze dell’ordine e sono scoppiati dei tafferugli. Intanto è fallito il tentativo di eseguire il mandato d’arresto per Yoon. Gli investigatori sono stati bloccati da una unità militare all’interno del complesso della residenza presidenziale a Seul.

