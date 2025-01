Aco Martinovic, il 45enne che mercoledì sera a Cetinje in Montenegro ha ucciso 12 persone, tra cui due bambini, in seguito a una rissa in un bar, ha fatto esplodere la sua furia omicida in sei diversi luoghi. Lo ha dichiarato la procuratrice Andrijana Nastić, titolare delle indagini sulla strage. Secondo quanto stabilito finora dall’inchiesta, Martinovic ha ucciso quattro uomini nel bar dove sono iniziate le sparatorie. L’assalitore si è poi spostato in un’altra località dove ha ucciso altre quattro persone, e successivamente due bambini in un terzo luogo. Infine, ha ucciso altre due persone in due diverse località prima di suicidarsi. Tra le vittime ci sono il proprietario del bar, i figli del proprietario e membri della famiglia dello stesso Martinovic. L’uomo, che inizialmente era fuggito dopo la strage, è stato successivamente individuato e circondato dalla polizia. È morto dopo essersi sparato alla testa, ha dichiarato il Ministro dell’Interno del Montenegro. Dopo la strage, il governo montenegrino ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale a partire da giovedì e tutte le festività previste per il Capodanno sono state annullate in tutto il paese. La polizia ha riferito che il sospetto della sparatoria di mercoledì aveva ricevuto una condanna con sospensione della pena nel 2005 per comportamenti violenti e aveva presentato ricorso contro la sua ultima condanna per possesso illegale di armi. I media montenegrini hanno riportato che l’uomo era noto per comportamenti instabili e violenti. NO ACCESS MONTENEGRO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata