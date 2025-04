Il presidente Usa: "Per gli investitori è il momento di diventare ricchi"

“La Cina se l’è giocata male, è andata in panico: l’unica cosa che non può permettersi!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth, dopo l’imposizione da parte di Pechino di dazi aggiuntivi del 34% su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti a partire dal 10 aprile.

Trump: “Per investitori in Usa è momento per diventare ricchi”

“Per i molti investitori che stanno arrivando negli Stati Uniti e investendo enormi somme di denaro, le mie politiche non cambieranno mai. Questo è un momento ottimale per diventare ricchi, più ricchi che mai!!!”. È quanto scrive sempre Donald Trump in un altro post sul social Truth.

