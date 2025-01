Diverse persone sono state uccise in una sparatoria nella città montenegrina di Cetinje. Il killer è in fuga. La polizia ha inviato truppe speciali per cercare l’uomo armato che ha sparato in un bar nella cittadina, a circa 30 chilometri a nord-ovest della capitale Podgorica. Secondo un comunicato, l’uomo ha aperto il fuoco in un bar ed è fuggito armato. La polizia ha identificato l’uomo solo con le sue iniziali A.M. e ha detto che ha 45 anni. La polizia non ha fornito altri dettagli.

Secondo il ministro dell’Interno Danilo Saranovic il bilancio delle vittime è di almeno dieci morti. “In questo momento siamo concentrati sul suo arresto”, ha aggiunto il ministro.

