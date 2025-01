Fuochi d’artificio in tutto il mondo per accogliere l’arrivo del 2025 e salutare il 2024. Dalla Cina a Hong Kong, passando per Singapore, spettacoli pirotecnici hanno tenuto i cittadini con il naso all’insù durante i festeggiamenti. Ecco alcune immagini.

