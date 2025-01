Dall’Oceania all’America: tutto il mondo ha festeggiato l’arrivo del 2025. La prima grande città a celebrare il Capodanno è stata Auckland, in Nuova Zelanda, mentre gli ultimi a brindare sono gli abitanti delle isole Samoa, nel Pacifico. Ecco i video che mostrano i festeggiamenti scattati alla mezzanotte in molte delle grandi città del mondo, partendo da Sidney fino a Las Vegas, passando per Pechino, Damasco, Parigi, Rio de Janeiro e New York.

