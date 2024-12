I primi di dicembre, la società di apprendimento delle lingue Babbel e l'azienda di sottotitoli The Captioning Group hanno pubblicato un elenco delle parole con cui giornalisti, politici e altre figure pubbliche negli Stati Uniti hanno avuto più difficoltà

La vice presidente Kamala Harris e la popstar Chappell Roan sono state tra le persone più citate dell’anno negli Usa, ma anche quelle che hanno visto i propri nomi più spesso storpiati o malpronunciati.

I primi di dicembre, la società di apprendimento delle lingue Babbel e l’azienda di sottotitoli The Captioning Group hanno pubblicato un elenco delle parole con cui giornalisti, politici e altre figure pubbliche negli Stati Uniti hanno avuto più difficoltà nel 2024. L’elenco offre anche una retrospettiva sugli argomenti e le persone più discussi dell’anno, dalla cultura pop alla politica.

Secondo l’elenco, il suo nome si pronuncia CHAP-uhl ROHN, non SHA-pel ROW-an. Durante la fallimentare candidatura alla presidenza di Harris quest’anno, le sue pronipoti sono salite sul palco alla Convention Nazionale Democratica per chiarire come pronunciare correttamente il suo nome, che si dice COM-a-la. Anche il nome del Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, compare nella lista: il suo cognome continua a mettere in difficoltà molte persone. Durante la sua campagna presidenziale del 2020, il suo staff aveva distribuito poster e magliette con la pronuncia “Boot-Edge-Edge” per aiutare.

Gli altri nomi storpiati

Il nome dell’attrice Zendaya, protagonista di Challengers, viene spesso pronunciato erroneamente come zen-DIE-uh, mentre dovrebbe essere zen-DAY-a. Anche il gigante della moda veloce online Shein è spesso pronunciato male: la pronuncia corretta è SHE-in, non SHEEN.

Altri termini nella lista del Regno Unito includono flygskam, un termine svedese pronunciato FLEEG-skam, reso popolare dall’attivista climatica Greta Thunberg, che significa “vergogna del volo”, e le Isole Chagos, pronunciate CHAY-goss, che sono state al centro dell’attenzione quest’anno dopo che il governo britannico ha restituito la sovranità di questo arcipelago dell’Oceano Indiano a Mauritius.

Touma, un madrelingua spagnolo, ha affermato che, se non si riesce a pronunciare una parola, è importante continuare a provare. “Uno dei problemi che abbiamo è che le nostre bocche non sono allenate a fare questi suoni che provengono da lingue diverse,” ha detto. Touma ha ammesso di avere difficoltà con alcune parole, incluso il nome di Harris. Anche se conosce la pronuncia corretta, ha dichiarato che è difficile dirla correttamente in un momento di conversazione.

Osservando la crescente popolarità della musica di Roan durante l’anno, Touma ha sottolineato che è stato un interessante momento culturale vedere come le persone abbiano imparato a pronunciare correttamente il suo nome. “Il modo in cui creiamo comprensione tra di noi è proprio provando a fare queste cose,” ha concluso Touma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata