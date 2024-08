L'ex presidente degli Stati Uniti alla convention dem a Chicago: "Dobbiamo scegliere tra 'Noi il popolo' e 'me, me stesso e io'"

Kamala Harris è “l’unica candidata” con una “visione”. È quanto ha detto l’ex presidente Bill Clinton nel suo discorso pronunciato davanti alla Convention democratica. “Non passa giorno che io non sia grato per l’opportunità che il popolo americano mi ha dato di essere una delle 45 persone che hanno ricoperto questo incarico. Anche nei giorni brutti, puoi comunque far accadere qualcosa di buono. Kamala Harris è l’unica candidata in questa corsa con la visione, l’esperienza, il temperamento, la volontà e sì, la gioia pura, per farlo nei giorni buoni e cattivi. Per essere la nostra voce“, sottolinea Clinton nel suo intervento.

“Nel 2024, abbiamo una scelta chiara: ‘Noi il popolo’ contro ‘Me, me stesso e io’“. È un altro passaggio del discorso che l’ex inquilino della Casa Bianca ha pronunciato davanti alla Convention democratica di Chicago. Con Trump, ogni giornata inizierebbe con “io, io, io”, ma “quando Kamala Harris sarà presidente, ogni giornata inizierà con voi, voi, voi”.

Se porterete questa boccata di aria fresca, se eleggerete Kamala Harris, “sarete orgogliosi per il resto della vostra vita, e anche i vostri figli e nipoti” conclude Clinton.

