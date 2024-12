Tributi per l'ex leader della Casa Bianca morto a 100 anni

(LaPresse) Fiori, biglietti e candele davanti al Carter Presidential Center ad Atlanta, la fondazione di Jimmy Carter, morto domenica a 100 anni. Il 9 gennaio a Washington si terranno i funerali di stato per l’ex presidente degli Stati Uniti. Il presidente Biden ha anche dichiarato il 9 gennaio come giornata di lutto nazionale in tutti gli Stati Uniti.

