Il 39esimo presidente americano, Nobel per la pace, è morto all'età di 100 anni

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha programmato per il 9 gennaio a Washington il funerale di stato per l’ex presidente Jimmy Carter, 39esimo presidente degli Stat Uniti dal 1977 al 1981, morto ieri all’età di 100 anni.

Biden ha anche dichiarato il 9 gennaio come giornata di lutto nazionale in tutti gli Stati Uniti. Carter, l’ex presidente più longevo, è morto domenica nella sua casa a Plains, in Georgia. Biden ha anche ordinato che le bandiere degli Stati Uniti sventolassero a mezz’asta per 30 giorni a partire da domenica.

Il ricordo di Barack e Michelle Obama

In una dichiarazione rilasciata domenica, l’ex presidente Barack Obama e la first lady Michelle Obama hanno detto che l’amata chiesa battista Maranatha di Carter “sarà un po’ più tranquilla domenica”, ma hanno aggiunto che il defunto ex presidente “non sarà mai lontano, sepolto accanto a Rosalynn accanto a un salice lungo la strada, il suo ricordo ci chiama tutti a dare ascolto ai nostri angeli migliori”.Notando le “centinaia di turisti da tutto il mondo stipati nei banchi” per vedere l’ex presidente insegnare alla scuola domenicale, come ha fatto “per la maggior parte della sua vita adulta”, gli Obama hanno elencato i successi di Carter come presidente. Ma hanno fatto particolare attenzione alle lezioni della scuola domenicale, dicendo che erano catalizzatori per le persone che facevano un pellegrinaggio in chiesa. “Molte persone in quella chiesa la domenica mattina erano lì, almeno in parte, per qualcosa di più fondamentale: la decenza del presidente Carter”.

Bill e Hillary Clinton ricordano Carter: “Ha vissuto per servire altri”

L’ex presidente Bill Clinton e sua moglie, l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton, ricordano Jimmy Carter come un uomo che ha vissuto per servire gli altri.”Hillary e io piangiamo la scomparsa del presidente Jimmy Carter e rendiamo grazie per la sua lunga e bella vita. Guidato dalla sua fede, il presidente Carter ha vissuto per servire gli altri, fino alla fine”, si legge in una nota. La dichiarazione ha ricordato i numerosi successi e le priorità di Carter, tra cui gli sforzi “per proteggere le nostre risorse naturali nell’Arctic National Wildlife Refuge, fare del risparmio energetico una priorità nazionale, restituire il Canale di Panama a Panama e garantire la pace tra Egitto e Israele a Camp David”.

George W. Bush: “Carter uomo di convinzioni profonde”

L’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha offerto le sue condoglianze e preghiere alla famiglia Carter in una breve dichiarazione che descrive Jimmy Carter, morto oggi all’età di 100 anni, come “un uomo di convinzioni profonde”. Carter fu un critico esplicito della guerra in Iraq e l’ha definì uno degli “errori più grossolani e dannosi che la nostra nazione abbia mai commesso”. Decretò poi l’amministrazione Bush come “la peggiore della storia”

Re Carlo III: “Grande tristezza per la morte dell’ex presidente”

Re Carlo III si è unito ai leader di tutto il mondo nell’esprimere le condoglianze per la morte dell’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. “È con grande tristezza che ho appreso della morte dell’ex presidente Carter”, ha affermato il re d’Inghilterra in una dichiarazione pubblica. “Era un servitore pubblico impegnato e ha dedicato la sua vita alla promozione della pace e dei diritti umani. La sua dedizione e umiltà sono state fonte di ispirazione per molti e ricordo con grande affetto la sua visita nel Regno Unito nel 1977”, ha aggiunto

