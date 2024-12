Centinaia di giovani alla marcia per la pace a Torino organizzata da Sermig, Servizio Missionario Giovani. Il corteo è partito dalla parrocchia Maria Regina della Pace di corso Palermo e si è concluso a piazza Castello. Nel capoluogo piemontese, nella stessa giornata, anche il sit-in, sempre nella stessa piazza, di Europa Radicale per chiedere la liberazione immediata di Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran il 19 dicembre e attualmente detenuta nel carcere di Evin.

