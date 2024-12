Non rimanere in silenzio davanti all’arresto di Cecilia Sala in Iran. “Crediamo che non si debba stare in silenzio di fronte ad un arresto illegittimo di una nostra concittadina che stava facendo il proprio lavoro, cioè dare informazioni a tutti noi su cosa succede in Iran, dove il regime calpesta i diritti dei cittadini iraniani e in particolare delle donne iraniane e siamo qui a dirlo”. Sono le parole di Igor Boni, coordinatore di Europa Radicale, che ha organizzato un presidio in piazza Castello a Torino per chiedere la liberazione immediata di Cecilia Sala, arrestata in Iran il 19 dicembre 2024 e attualmente detenuta nel carcere di Evin.

“Sappiamo benissimo che il governo italiano ha chiesto discrezione e silenzio, ma noi pensiamo il contrario: occorre dare voce a chi contrasta questo regime e chiedere che Cecilia Sala venga liberata” aggiunge Boni.

Al sit-in hanno preso parte varie associazioni del capoluogo piemontese e qualche decina di cittadini, riuniti dietro il cartello ‘Free Cecilia’. “Se nell’immediato non ci sarà il rilascio, si dovrà organizzare una grande manifestazione di fronte ai consolati e all’ambasciata dell’Iran. Sentire oggi dal viceministro Cirielli che siamo amici del governo iraniano, fa rabbrividire”, ha aggiunto Boni.

