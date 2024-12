Trentotto persone sono morte nell’incidente aereo avvenuto in Kazakistan il giorno di Natale. Un volo dell’Azerbaijan Airlines, partito da Baku e diretto a Grozny, in Russia, è precipitato vicino alla città di Aktau: 32 passeggeri sono riusciti a sopravvivere. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause del disastro che, secondo alcuni esperti, potrebbe essere stato provocato dalle difese aeree russe. Quest’ultime infatti potrebbero aver colpito il velivolo per respingere un attacco di droni ucraini. Intanto è spuntato un nuovo video che mostra il momento in cui il mezzo è precipitato schiantandosi al suolo.

