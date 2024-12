Lo avrebbero scambiato per un drone ucraino. Lo riporta il Guardian

Proseguono le indagini sul disastro aereo avvenuto in Kazakistan, con il volo dell’Azerbaigian Airlines precipitato ad Aktau. Il bilancio è di 38 morti e 32 sopravvissuti.

L’aereo precipitato in Kazakistan potrebbe essere stato colpito

Secondo le prime ricostruzioni l’incidente potrebbe esser stato causato da una collisione tra l’aereo e uno stormo di uccelli. Ma, dopo la diffusione di alcune immagini della carlinga dell’aereo sulla quale sono evidenti fori che potrebbero far pensare a colpi di arma da fuoco, spunta anche l’ipotesi che il velivolo sia stato colpito prima di precipitare.

Abbattuto dalle difese aeree russe

Il quotidiano britannico Guardian scrive di non meglio precisati “media russi” che “hanno ipotizzato che l’aereo possa essere stato abbattuto dalle difese aeree di Mosca, che lo hanno scambiato per un drone ucraino”.

La conferma dell’Ucraina

Su Telegram Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina scrive, come riportato da Ukrinform, che “l’aereo Embraer 190 di una compagnia aerea azera, in rotta da Baku a Grozny, è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea russo“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata