Un aereo passeggeri dell’Azerbaijan Airlines con a bordo 70 persone partito da Baku, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau. Le autorità parlano di 28 persone di cui alcune in gravi condizioni, già trasportate negli ospedali vicini. I morti invece sarebbero 39. L’incidente sarebbe stato causato dalla collisione con uno stormo di uccelli.

