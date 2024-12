Immagine X

A bordo oltre 70 persone, il velivolo era partito da Baku. Si indaga per capire la causa dello schianto

Un aereo passeggeri con a bordo oltre 70 persone si è schiantato in Kazakistan. Lo riferisce Sky News sul sito web citando il ministero delle emergenze del Paese. Il volo dell’Azerbaigian Airlines era in rotta da Baku in Azerbaigian diretto a Grozny in Cecenia. Lo schianto è avvenuto vicino all’aeroporto di Aktau, nella parte occidentale del Paese.

Ci sono sopravvissuti

Ci sono sopravvissuti sul luogo dell’incidente aereo ad Aktau in Kazakistan dove un aeroplano passeggeri in volo da Baku alla capitale cecena Grozny è precipitato. Lo riferisce Pravda- Armenia sul sito web, citando il Ministero delle Situazioni di Emergenza del Kazakistan. L’aereo, con a bordo oltre 70 persone, da Baku è stato dirottato a Makhachkala e poi ad Aktau a causa della nebbia a Grozny, ha riferito a RIA Novosti l’ufficio stampa dell’aeroporto della capitale cecena, come riporta sempre Pravda- Armenia.

