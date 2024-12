Dopo la tappa in Qatar la Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia hanno raggiunto, alla vigilia del Natale, gli Emirati Arabi Uniti per sostare nella capitale, Abu Dhabi, dove apriranno al pubblico dal 27 al 31 dicembre. Si tratta della 31esima destinazione del Tour Mondiale Vespucci e della settima del Villaggio Italia, l’esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le “nazionali delle eccellenze italiane”, voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri.

In occasione delle festività natalizie molti membri dell’equipaggio sono stati raggiunti dai familiari, giunti nella capitale degli Emirati per ricongiungersi con i propri cari lontani da casa da molti mesi, alcuni addirittura da quando Nave Amerigo Vespucci è salpata da Genova a luglio 2023. In occasione del Natale l’equipaggio ha addobbato il veliero con decorazioni realizzate dai vari reparti e un presepe all’aperto, nella parte centrale della nave, creato con oggetti e strumenti della vita e del lavoro svolto quotidianamente durante il viaggio. Il cappellano di bordo Mauro Medaglini celebrerà le sante messe delle festività su Nave Vespucci, alle quali il 29 dicembre si unirà anche il Presidente della Camera Lorenzo Fontana.

