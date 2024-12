I residenti di Magdeburgo continuano a lasciare fiori, candele e altri omaggi davanti alla Chiesa Johanniskirche, vicino al luogo dell’attentato al mercatino di Natale in cui sono morte cinque persone, tra cui un bambino di nove anni, e 200 sono rimaste ferite. La strage ha scosso la comunità della Germania a pochi giorni dal Natale e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha riscritto il suo discorso annuale per parlare dell’attacco e per esortare la popolazione a restare unita.

