Grandi esplosioni sono state viste sopra lo skyline di Gaza nella notte, mentre continua la guerra tra Israele e Hamas. Lo Stato ebraico continua a ricevere pesanti critiche a livello internazionale per i livelli senza precedenti di vittime civili e per le terribili condizioni umanitarie nella Striscia. Venerdì scorso un attacco aereo israeliano su un edificio residenziale nel centro di Gaza ha ucciso almeno sette palestinesi, tra cui quattro bambini, e ferito altre 16 persone. Più di 45.000 palestinesi sono stati uccisi in 14 mesi di guerra.

